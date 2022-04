Kamenik võimaliku vangistuse kohta: kaheksa aastat pole enam puhkus

Postimees kirjutas novembris Tallinna Ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektorist, ilmateadlasena tuntud Jüri Kamenikust seoses tema aastaid kestnud nn põieuuringutega, milles osalejate väitel kasutas Kamenik neid seksuaalselt ära. Nüüd aga süüdistatakse Kamenikku selles, et ta on tekitanud tuttavale noormehele (kel, nagu selgus, on vaimupuue) varalist kahju. Täpsemalt öeldes kasutas Kamenik ära noormehe tervislikku seisundit ning mõjutas teda mitme aasta vältel sõlmi­ma eri krediidiasutustes laenu­lepinguid.