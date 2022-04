President Karis: Eesti saab paremaks, kui üksteise toetamine on meie elu normaalne osa

«Viimased kuud on olnud paljudele Eesti inimestele suur katsumus. Venemaa poolt Ukrainas alustatud julm sõda puudutab meid kõiki, see on tegelikult meie kõigi sõda. Selle sõja mõju ka Eesti riigile ja ühiskonnale kestab pikka aega,» rääkis Karis presidendi kantselei pressiesindaja teatel.

Riigipea ütles, et Eesti riik ja rahvas on nendel keerulistel kuudel olnud tugevad, tulnud toime ja avanud oma kodud ja südamed kümnetele tuhandetele sõja eest põgenevatele inimestele Ukrainast. President Karis märkis, et koos teiste Euroopa Liidu riikidega jätkab Eesti pingutusi selleks, et Ukraina võidaks ja Venemaa kaotaks selle sõja. «See tähendab nii selgeid ja mõjuvaid majandussanktsioone, relvaabi, kõikehõlmavat poliitilist toetust Ukrainale. Ja Venemaa juhid, nemad peavad kandma vastutust miljonite inimeste elu hävitamise eest,» sõnas riigipea.

«Riik pakub meile turvalise elukeskkonna ning toetava raamistiku, milles töötada, õppida ja elada. Aga riigist üksi ei piisa, me peame leidma oma igapäevaelus hetki, mil tegeleda üksteise abistamisega,» lausus Karis. «Eesti inimesed kulutavad aastas heategevuseks kuskil 50 miljonit eurot ja see trend on üha kasvav. Meie kõigi Eesti saab paremaks siis, kui üksteise toetamine on meie elu normaalne osa.»

Riigipea sõnul täidab Carolin Illenzeeri Fond Eestis olulist ülesannet. «Meie kaitseväelased, kes seavad Eesti kaitsel oma elu ohtu, teavad, et kui peaks juhtuma halvim, aitab ühiskond nende peredel toime tulla. Et nende lapsed saavad kõigest hoolimata hea hariduse. Ja seda tööd teeb Carolin Illenzeeri fond väga hästi,» sõnas Karis.