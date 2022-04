Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu tõdes esitlusel, et kaitsepolitsei hinnangul ei ole Eesti põhiseaduslik kord sellisel viisil ohustatud, et peaksime muretsema. «Meil on üksikuid tegelasi nii paremäärmuslaste kui ka vasakäärmuslaste seas ning tülikaid tegelasi ka vene keelt kõnelevate inimeste hulgas, kuid tervikuna ükski grupp nendest inimestest ei ohusta meie põhiseaduslikku korda,» ütles ta.