Homme astub ametisse Tallinna uus finantsdirektor

«Silver Tammel on hea kogemus finantsteenistuse erinevatel ametikohtadel ning ta on motiveeritud linna finantsvaldkonna juhtimisest ja arendamisest. Silver on pikki aastaid vastutanud linna eelarveprotsessi läbiviimise ja linna rahahalduse eest. Isikuomadustelt on Silver põhjalik, otsekohene, positiivne ja avatud suhtleja, mis kindlasti toetab teda finantsteenistuse meeskonna juhtimisel,» ütles Tallinna linnakantsler Kairi Vaher.