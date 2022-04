Terviseamet lõpetab koroonaviiruse massilise PCR-testimise

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma selgitas, et kuna riigisiseselt ei ole läbipõdemise tõendit enam vaja ja praegu Eestis leviv viiruse tüvi on sajaprotsendiliselt omikron, siis on mõistlik keskenduda haigust raskemini läbi põdevatele riskirühmadele, kes võivad suurema tõenäosusega vajada haiglaravi. Testide vähendamine annab võimaluse säästa aasta lõpuni 2,4–3,7 miljonit eurot.