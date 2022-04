Kaja Kallas: Venemaa sõjal Ukraina vastu on selged genotsiidi märgid

Kallase sõnul on imetlusväärne, millise meelekindluse ja vaprusega president Zelenskõi oma riiki ning rahvast ebainimlikes oludes juhib. «Oludes, mida keegi tegelikult lõpuni mõista ei suudagi ilma ise seda kogemata.»

«Imetlen tema vahetut ja avatud suhtlust täna aga ka laiemalt maailma riikide parlamendiliikmete poole pöördumisel. See on oluline pingutus ja aitab kaasa, et Ukraina sõnumid ja teadmine Venemaa sõjakuritegudest jõuaksid kõigi vaba maailma inimesteni,» sõnas Kallas.

Venemaa juhid on Kallase sõnul oma tahet Ukraina riik ja rahvas hävitada nii sõnades kui tegudes selgelt demonstreerinud. «Venemaa sõjal Ukraina vastu on selged genotsiidi märgid. Seejuures ei ole me veel näinud Kremli kuritegude täit ulatust.»

On märgiline, et president Karis on just täna Läti, Leedu ja Poola presidendiga Kiievis kohapeal Ukrainale lisatoetust avaldamas.

«Venemaa valmistub suureks rünnakuks Ukraina idaosale. Mariupoli inimkannatused pole pildikeeles meieni veel jõudnud. Meie sõnum on üks: genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude sooritajad ja planeerijad antakse kohtu alla. Eesti ja Euroopa Liit toetab Ukraina prokuröri ja Rahvusvahelist Kriminaalkohust nende kuritegude uurimisel. Saadame uurimist toetama ja tõendeid koguma ka oma eksperdid. Eesti prokuratuuri eestvedamisel kogub Eesti ka ise tõendeid,» kinnitas peaminister.

«President Zelenskõi tänas Eestit, et oleme üks nende põhimõttekindlamaid sõpru,» ütles Kallas, lisades, et peame aitama Ukrainal rünnaku seljatada.

«Seni, kuni sõda Ukrainas ei ole lõppenud, pole vaba maailm teinud Ukraina aitamiseks piisavalt. Meie fookus peab püsima sõjalise abi andmisel ja maksimaalsel Kremli poliitilisel ja majanduslikul isoleerimisel. Kremli sõjamasina peatamiseks on energiasissetuleku lõpetamine keskse tähtsusega, sest see on Putini režiimi suurim tuluallikas.»