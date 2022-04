Müügikohtade oksjonid viivad Nõmme turult müüjaid

Osa konkursse on lõppenud, osa on veel pooleli. Alles teisipäeval ilmus Tallinna Turgude veebilehele viie Nõmme turu kioski enampakkumise kuulutus. See ei tähenda Ottesoni sõnul, et kõik senised kauplejad turult lahkuma peaksid. «Senistest olijatest on saanud oma kioskid tagasi Kalevi kommipood ja Saaremaa Lihatööstus, lisaks mõned väiksemad kauplejad. Sotsiaalmeedias räägitakse küll hinnatõusust, aga tegemist on enampakkumistega, kus on alghind ja kauplejad teevad oma pakkumised,» ütles Otteson. Niimoodi näeb tema sõnul ette Tallinna linnavara kasutusse andmise kord, mida väga täpselt järgitakse.