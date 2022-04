Sõja ettekäändel küpseb ohtlik pretsedent

«Pooldame Vene gaasi impordi lõpetamist ega võitle terminali vastu,» rõhutas Eesti ornitoloogiaühingu juht Kaarel Võhandu. «Juhime ainult tähelepanu, et Eestis kehtivad endiselt looduskaitseseadus ja teised õigusaktid.»

Praegu on Eestil plaanis ujuvterminal. See loksuks Natura 2000 linnu- ja loodusalal meres aasta, mistõttu peab olema hinnatud selle kasutamise mõju kaitstavale loodusele. Valitsus soovib aga jätta keskkonnamõju hindamata, väites, et selle saab asendada kaheksa aasta taguse hinnanguga maapealse terminali ja kai ehitamiseks vajaliku vee erikasutusloa tarbeks, ehkki maapealse terminali asemele tuleb ujuvterminal.