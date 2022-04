Kohus ei lasknud Hubert Hirve vangist välja

Kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatavate hotelli- ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri ning nende kaassüüdistatavate kohtuprotsess läks sel nädalal edasi ning kahel päeval kuulati üle süüaluste kaitsjate kõnesid. Lisaks oli vahi all viibiva Hirve kaitsja esitanud kohtule vahistamise põhjendatuse kontrolli määruse – aastaid kestnud kohtuasja ajal eelvangistuses viibinud Hirv soovis, et kohus ta vabastaks.

Harju maakohus teatas, et ei rahulda taotlust ning Hirv jääb ka edasi vahi alla. Põhjendusena tõi kohus välja, et kohtumenetlus on küll väldanud pikka aega, kuid on jõudnud lõppjärku. Samuti on kohtu hinnangul oht, et Hirv võib vabaduses panna toime uusi kuritegusid või minna pakku. Ka elektrooniline valve ei maandaks kohtu hinnangul neid riske.