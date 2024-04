Riigikogu kultuurikomisjon kiitis heaks uue telemaja ehitamise

Komisjoni aseesimees Tõnis Lukas viitas, et praegune telemaja on äärmiselt kehvas seisukorras, inimestele ohtlik ja amortiseerumise tõttu on ka suur koormus Eesti Rahvusringhäälingu eelarvele, mistõttu on komisjoni otsus märgilise tähtsusega. Lukas lisas, et uus hoone peaks valmima 2027. aastal.