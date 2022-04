Eesti soovib osta 200 miljoni euro eest soomukeid

«See tähendab, et eeldatav hanke väljakuulutamise aeg on juba selle aasta teine kvartal ning otsime partnerit, kes suudaks kõik määratud tüüpi sõidukid kohale toimetada 2024. aasta lõpuks,» ütles Saar.

«Kuna 4×4 ja 6×6 soomukid kuuluvad erinevasse turusegmenti, siis on need ka eraldi hanke osad. Mõlemas osas oleme kindlaks teinud vähemalt neli sobivat tootjat,» ütles Saar ja märkis, et eelinfo kohaselt on olemas ka tootjaid, kes toodavad mõlemat tüüpi soomukeid.