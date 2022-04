Kasvavate riigikaitsekulude ümber käib kirglik lobistamine

Kindralmajor Veiko Palm ütles 13. aprilli pressikonverentsil, et riigikaitse lisafinantseerimine on Eestile väga tähtis. Sõjaline konflikt Ukrainas näitab, et laskemoona ei saa olla kunagi liiga palju.

«Lisaraha on märkimisväärne ja viib selle ja järgmise aasta kaitse-eelarve umbes 3,5%-ni SKPst ning see on tõesti väga suur panus,» kinnitas kindral. Tema sõnul oli kogu kaitse-eelarve aastatel 1998–2005 sama suur, kui nüüd see lisaraha, mille saime riigikaitsesse ühe aasta jooksul.