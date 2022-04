FOTOD ⟩ NATO laevade grupp külastab Eestit

«Mul on rõõm SNMG1 aluseid Tallinnas vastu võtta, sest nende visiit Eestisse on alati oodatud,» ütles Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska. «Külastus on eriti oluline tänases julgeolekuolukorras, kus meie idanaaber on tõstnud relva Ukraina inimeste vabaduse ja iseseisvuse vastu. Tugev mereline kohalolu NATO idatiival demonstreerib alliansi kiirust, paindlikkust ja kindlameelsust oma liikmesriikide kaitseks maal, õhus ja merel.»