Navalnõi kutsus lääne tehnoloogiahiide looma inforinnet Putini vastu

«Nende jaoks on Putin läbimas väikest ja väga edukat sõda, kus on väga vähe verevalamist. Meie sõdurid on nende arvates kangelased ja suuremaid kaotusi pole olnud,» kirjutas Navalnõi.

«Ukrainlaste tapmiseks on Putinil hädasti vaja, et seda sõda toetataks Venemaal. Ja esimene asi, mida tuleb mõista, on see, et Venemaal pole mingisugust 75 protsendi suurust toetust sõjale. See on järjekordne Kremli vale,» kirjutas Navalnõi.