Pärnumaal teadmata kadunuks jäänud mees ilmus välja

Teisipäeval saatis politsei- ja piirivalveamet välja teate, kus paluti abi Pärnumaal Tori vallas teadmata kadunuks jäänud 59-aastase Ennu asukoha tuvastamisel.



Häirekeskus sai esmaspäeva, 11. aprilli õhtul kella 22.20 ajal teate, et Pärnumaal Tori vallas Selja külas on kadunud Enn, kes läks teadaolevalt kella 17 ajal oma kodu lähedal metsa, kuid ei ole seni tagasi tulnud.



Politseinikud asusid meest piirkonnast otsima, samuti hakkasid ümberkaudset ala läbi kammima vabatahtlikud otsijad. Otsinguala kontrollis üle ka PPA lennusalga kopter, kuid meest üles ei leitud.



Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Tõnu Kivis sõnas, et otsingusse kaasati lisaks kopterile ja vabatahtlikele ka koerad, kes aitasid ahelikus läbi kammdia metsatukka. Samuti vaadati läbi läheduses asuvad hooned. «Nende päevade jooksul suhtlesid politseinikud lähedaste ja kohalike elanikega, et saada teada, kuhu täpsemalt Enn suunduda võis,» lisas ta.

Neljapäeva, 14. aprilli hommikul sai politsei lähedastelt info, et nad on saanud Ennuga kontakti ja temaga on kõik korras.