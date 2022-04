Töötukassa nõukogu pani ametisse kaks uut juhatuse liiget

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on töötukassal nii täna kui ka tulevikus ees mitmed suured väljakutsed, mille lahendamiseks valiti juhatusse just töövaldkonda väga hästi tundvad inimesed. «Mul on siiralt hea meel, et nad soovivad panustada vastutusrikkas ja riigi arengut mõjutavas valdkonnas tegutseva organisatsiooni eestvedamisse,» lisas Paavel.