Kõnekas protestiaktsioon Vene saatkonna juures ei jätnud rahvast külmaks

Vaikivat protesti avaldanud naised seisid saatkonnahoone ees aluspesus, nende riideid ja kehasid katsid vereplekke meenutavad värvilaigud. Naiste käed olid sümboolselt selja taha kinni seotud ja peas mustad kilekotid, et osutada samas tähelepanu Ukraina sõjas vägistatud ja tapetud naistele ning lastele.

Nagu märgitud, pani aktsioon elu sotsiaalmeedias kihama ja inimesi toimunu kohta arvamust avaldama. Eriti kuumaks kujunes mõttevahetus ligemale 40 000 jälgijaga Facebooki grupis Таллиннцы (vene k tallinlased), kus jagati sõnatut, kuid samas kõnekat protesti kajastanud venekeelse artikli linki.

Postituse kommentaarid kaldusid seinast seina: suuremas osas avaldati meelevaldusele toetust, kuid leidus neidki, kes püüdsid seda suisa naeruvääristada.

«Lindikesed (Georgi lindid) on halvad, aga kas see [aktsioon] on hea?» mõtiskles Angelika. Valentina pakkus, et säärane protest vääriks nii politsei kui ka kultuuri- ja haridusministeeriumi tähelepanu. «Kes andis selliseks jäleduseks loa, kes seda korraldas?» küsis ta.

Nadežda arvas, et sündmus avaldas soovitule vastupidist mõju. «Linnaelanikud ja nende lapsed pole valmis veristes alukates patseerivaid tädisid nägema. Oma protesti võib teisiti avaldada, mitte aga nii, nagu aastaid tagasi, kui kirikus vehkisid paljaste rindadega, roppusi karjuvad naised,» märkis naine.

Nendele arvamustele oponeerinud Maiale jäi pahameel mõistetamatuks. «Et inimesi tapetakse, piinatakse, vägistatakse ja probleem on selles, et tänavapildis on paljad punaseks võõbatud pepud «kole vaadata»? Kui ei taha õudusi tänaval näha, ei tohiks neid ka Ukrainas õigustada. Lihtne,» tähendas ta.

Eha kirjutas: «Tublid naised! See julgus tõestab seda, et me ei tohi oma mugavuses unustada, et mitte kaugel meist korraldatakse värdjalikku vägivalda kõige nõrgemate peal. Meie hädad pole võrreldavad sellega, mis toimub praegu Ukrainas. Kes sellest tõesti aru ei saa, pole enam inimesed.»