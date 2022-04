Põgenikud pole toonud Eestisse uusi nakkuspuhanguid

Terviseamet on tähele pannud osa nakkushaiguste esinemissageduse kasvu, mis on nende sõnul aga praegust olukorda arvestades ootuspärane. «Viimase kuu jooksul on suurenenud näiteks soolenakkuste esinemine. Tegemist on olnud sporaadiliste juhtudega, kõik tuvastatud puhangud on piiritletud ja kohalike elanike seas ei ole sellesse haigestumise kasvu,» selgitas Postimehele terviseameti meedianõunik Merilin Vernik.