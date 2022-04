Kas sa seda lugu teadsid, et...

Enamiku neist korjas kirjutaja kokku ballidelt ja suvepidudelt ning raporteeris, kes kellega kurameeris või mis lugusid ta kuulnud oli. Jutud said üles tähendatud ning trükki ja laialijagamisele viidud. Nii et peaaegu nagu kollane ajaleht. «Bridgertoni» seriaali jaoks said paljud sündmused tõuke klatšilehest. Kust aga tegelikult pärineb kuulujutt?