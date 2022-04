Harry Styles iluleb ilumaailmas

Nagu Harry Stylesist endast oleks õnneks vähe, nüüd rõõmustab ta oma austajaid kosmeetika- ja rõivabrändiga Pleasing. Tegemist pole tooterikka ettevõtmisega, aga see vähene, mida Styles pakub, teeb tuju heaks. Veebisait pleasing.com on justkui teletupsud ja «Kollane allveelaev» korraga: roheline, roosa, rõõmus ja seenekestega. Sellest seltskonnast ei puudu ka väikene roheline konn, kellega T-särgid on huvilistele müügiks.

Stylesi ilumärgi peatooted on aga küünelakid, mille pudelid on justkui malenupud marmorist mütsikestega. Küünelakid oligi Harry Stylesi peapõhjus, miks ta Pleasingi ilutoodetega välja tuli. Styles rääkis eelmise aasta lõpul väljaandele Dazed, et ta on suurema osa oma elust küüsi lakkinud ja olnud erinevate värvide lummuses. Siis on ta mõelnud, et tahaks mõnda tooni endale küüntele tõmmata.