GALERII ⟩ Looduskaitsjad avaldasid Vabaduse väljakul meelt

Vabaduse väljakul peeti meeleavaldus «Mets on Eesti rahva vabadus", mille korraldajateks on mittetulundusühing Eesti Metsa Abiks ja Fridays For Future. Protestijad avaldasid meelt kohaliku puidutööstuse jõulise pealetungi vastu Eesti metsade suunas ajal, mil pilgud on suunatud Ukraina poole.