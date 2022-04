«Miks meid tapma peab? Mida me Vene vägedele teinud oleme?»

23. veebruar. 29-aastane Irõna Dehtiarova ja ta abikaasa pidasid Tšernihivis sõprade ja pere seltsis pidu, kuna olid samal päeval abiellunud. Kuigi nad teadsid, et Vene väed plaanivad Ukrainat rünnata, ei uskunud neist keegi, et see päriselt juhtub. Vähemalt mitte nii kiiresti, sest sõda oli Ukrainas kestnud juba aastaid.