Tallinnas tuli maa seest välja suur laev

Vrakk leiti Härjapea jõe suudmealalt. Kui lähedal see jõesuudmele oli, selgub edasiste uuringute käigus, sest Härjapea jõe säng on aegade jooksul liikunud kord ühele, kord teisele poole, samuti on liikunud rannajoon.

EHC Lootsi OÜ alustas Tallinnas Lootsi 8 krundile büroohoone ehitamist teadmisega, et nende krundil on maa sees üks laevavrakk, aga see ei jää ehitusele ette. Paraku tõi eelmise nädala algus ootamatu info, et krundil on veel teinegi vrakk.