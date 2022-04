Kuut rääkis 2018. aastal intervjuus Põhjarannikule, et artist Marju Kuut on kunagine eesti laulja. «Juba 30 aastat ei tee ma seda tööd ja minu ametlik nimi on Marynel-Marju Kuut. Ja minu muusikunimi on hoopis Maryn E. Coote, et saaks olnut ja minu praegust muusikastiili eristada. Kui esineb Maryn E. Coote, ei tasu näiteks «Raagus sõnu» oodata,» lausus Kuut. Ta ütles, et teda on juba aastaid kutsutud Meryniks, kui aga keegi ütleb talle Marju, siis see kõlab tema jaoks väga veidralt. «Ja Marju on minule Länik. Tore − üks on olemas!»