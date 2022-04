Venezuelas põletati Maduro ja Putini nägudega nukku

Venezuelas on lihavõttepühadel kombeks põletada kuju, mis kujutab Juudast ehk piiblitegelast, kes väidetavalt Jeesuse reetis.

Aastate jooksul on muutunud traditsiooniliseks anda sellele ebapopulaarse poliitilise juhi või eriti vihatud inimese nägu.

«Me põletame reetmist, me põletame piinamist, me põletame diktatuuri ja me põletame sõda,» ütles kohalik elanik Carlos Julio Rojas nuku süütamisel.