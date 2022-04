Postimehe venekeelset toimetust asub juhtima Sergei Metlev

Postimehe vastutava väljaandja ja peatoimetaja Marti Aaviku sõnul on väljaande soov, et Postimehe venekeelsete portaalide ja paberlehe lugejatel oleks Eesti ja maailma asjadest ees samasugune aus ja läänelik ajakirjanduslik pilt kui eestlastel – ja mis praegu eriti oluline: ilustamata või pehmendamata sõjakoledusi.

Sergei Metlev on sündinud 20. augustil 1991 Tallinnas. Metlevil on Tartu Ülikooli õigusteaduse magistrikraad. Ta on teinud viimase 13 aasta jooksul aktiivset koostööd erinevate väljaannetega vaatleja ja kaasautorina, viimased kaks aastat tegutsenud Postimehe kolumnistina, tänavu kevadel käivitanud venekeelses Postimehes autorisaate «Kodanik M» ning tegelenud temaatilise ajalooportaali arendamisega.