FOTOD ⟩ Kahe suursaatkonna ees avaldati meelt Ukraina toetuseks

Teine aktsioon toimus ka Prantsusmaa suursaatkonna ees, kus inimesed seisid rivis, prügikotid peas ja käed seotud, seljas T-särgid kirjaga «TUÉ PAR MON FRÈRE» (pr «minu venna poolt tapetud») ja «VIOLÉ PAR MON FRÈRE» (pr «mu venna poolt vägistatud»). Meeleavaldajate sõnum on, et Macroni ja teiste poliitikute kasutatav väljend «vennad», rääkides venelaste ja ukrainlaste suhetest, on meelevaldne ja tuleks lõpetada. Ka leiavad nad, et Prantsusmaa ei ole Ukrainat piisavalt toetanud, et sõda kiiremini lõpetada ja säästa tsiviilisikute elusid.