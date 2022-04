Astangul kehtib konnade kaitseks ajutine liikluspiirang

Mootorsõidukite sõidukeeld lõigul Kotermaa tänav kuni Astangu tänav 19/3 kehtib alates kella üheksast õhtul kuni kella kuueni hommikul. Liikluspiirang jääb kehtima konnarände lõpuni.

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu hinnangute kohaselt on see üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm. Kui liiklemiskeeldu ei rakendata ja vabatahtlikke pole abistamas, võib Astangu tänaval konni massiliselt hukkuda.

«Roheline pealinn ei ole pelgalt rohkete parkide ja haljasaladega linn. See on ka linn, kus arvestatakse üksteisega ja me kõik saame anda oma panuse liigirikkuse säilitamisse, olles tähelepanelik kõigi elusolendite suhtes,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.

«Tallinnas on välja kujunenud mitmekesine linnaloodus ning mõnikord vajab see inimese abikätt, nagu näiteks sel korral Astangul. Olgu selleks siis vabatahtlike töö konnade üle tee aitamisel või ka liikluse ajutine sulgemine konnarände perioodiks, et säästa võimalikult paljude loomade elu.»

Liikluspiirang Astangul. Foto: Tallinna kommunikatsioon

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et Astangu tänava osaline sulgemine toimub juba kolmandat kevadet ning see on vajalik, et tagada kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest sigimistiikidesse.

«Eesmärk on hoida ära konnade massiline hukkumine, sest kõnealune Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni,» rääkis linnaosavanem ning lisas, et 2021. aastal aidati Astangu tänaval vabatahtlike abiga üle tee rohkem kui 2000 kahepaikset.

«Varasematel aastatel, kui koroonaviirusest tingitud koosviibimise piiranguid ei olnud ning toimusid konnatalgud, on need numbrid olnud veelgi suuremad.»

«Kahepaiksed täidavad ökosüsteemis väga olulist rolli ning nende arvukus mõjutab teisi loomi, linde ja kaudselt meid kõiki. Seetõttu soovin Astangu tänavat kasutavatele liiklejatele panna südamele, et linna poolt kehtestatud piirangutest tuleb kinni hoida,» ütles linnaosavanem ning avaldas lootust, et Astangu elanikud mõistavad liikluspiirangu vajalikkust, järgivad seda ning kasutavad sel perioodil hilisõhtutel Astangule jõudmiseks või varahommikutel sealt lahkumiseks Järveotsa teed.

Siljanov tänas kõiki vabatahtlikke, kes hilistel õhtutundidel on Astangul omaalgatuslikult konni üle tee aitamas käinud või plaanivad seda teha sel kevadel. Linnaosavanem soovitas vabatahtlikel liituda Facebookis Astangu konnapäästjate grupiga, kus antakse teada, millal täpselt abikäsi vaja on. Iga uus vabatahtlik võiks läbida ka juhendamise, et saada teada, kus on sigimistiik, kuidas konna kätte võtta, milliseid konni võib ühte ämbrisse kokku panna jne.