Muinsuskaitse selts andis tänavuse Karuteene medali keskkonnaametile

«Rõhutan, et keskkonnaamet ei ole kunagi nõudnud Linnamäe paisu lammutamist. Oleme pidevalt selgitanud, et kaladele saab rajada läbipääsu ka nii, et ajaloolise väärtusega ehitis säilib. Muinsuskaitse Seltsile soovime jaksu ja head koostöötahet edaspidiseks. Ei pea kartma, et Karuteene märk meid kiuslikuks muudaks või et me oma senist arhitektuuripärandi kaitse tööd, näiteks rahvusparkides, kehvemini hakkaks tegema,» lausus Vakra.