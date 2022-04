OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kristian Jaani: 9. mail tuleks igasugune sümboolika koju jätta

Valmistub tõsiselt, samas ei tule need kuupäevad politseile üllatusena. 26. aprilli on politsei vaadanud pärast 2007. aastat varasemast hoolikama pilguga ja

9. mai puhul pidanud kogu aeg arvestama, et see päev on pisut eriline. Sel aastal on olukord teistsugune, sest 26. aprillil möödub 15 aastat aprillirahutustest, ja ka 9. mai on Ukraina sõja kontekstis saanud teise tähenduse.