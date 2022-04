Saaremäe: Venemaa agressiooni õigustavatele artistidele tuleb kehtestada sissesõidukeeld

Üllar Saaremäe sõnul on sellise otsuse langetamine vajalik ning see on kinni valitsuse tahte taga. «Eesti riik peab langetama põhimõttelise otsuse, mitte lubada riiki inimesi, kes õigustavad Venemaa genotsiidi Ukrainas ja Putini režiimi kuritegusid Ukraina rahva vastu. See on moraali küsimus. Valitsus peab koostama nimekirja artistidest, kes ei tohi riiki siseneda,» ütles Saaremäe.