Täna mälestatakse Vabaduse väljakul sõjas hukkunud lapsi

Ürituse ellukutsuja Helena Tomikase sõnul näidatakse küünalde süütamisega, et 1000 kilomeetri kaugusel toimuvat märgatakse ja seda ei unustata ega andestata. «Seisame kindlalt koos Ukrainaga nende soovis rahulikule elule omal maal,» märkis Tomikas. «Keskväljakule küünlaid asetama ootame kõiki – võta pühapäeval kaasa oma küünal ning aseta see samuti platsile. Küünlad jäävad süüdatuks kella 19 kuni 22,» kutsus ta üles.

Kaks kuud kestnud Venemaa alustatud verises sõjas on Ukraina peaprokutatuuri andmetel tänase seisuga hukkunud üle 200 lapse, vigastada on saanud üle 360.

«Sajad lapsed on Putini julma sõja küüsi sattunult kaotanud elu. On lugematu arv orvuks jäänud lapsi, rahuliku lapsepõlve kaotanud väikeseid inimesi. Vabaduse väljaku mälestusõhtul läidame küünlad iga lapse eest, kelle elu on Venemaa agressiooni tõttu katkenud,» põhjendas üks korraldajatest Anne-May Nagel.