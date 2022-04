Liina Kersna ei suutnud kõrghariduse rahastamise kriitikuid veenda

Kersna nõustus, te lisaks Covidile ja Venemaa agressioonile Ukrainas on meil veel üks kriis – kõrghariduse rahastamine. Ta juhtis täheleapnu, et see kriis tekkis siis, kui peale kõrghariduse tasuta muutmise otsust on sinna antud lisaraha vaid näpuotsga või mõnel aastal pole üldse antud.