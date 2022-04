Eesti keele rääkijate hulk võib plahvatuslikult kasvada

Ukrainlanna Sofia Brehmani sõnul on keeleõppes kõige tähtsam suure huvi tekkimine eesti keele ja kultuuri vastu.

Eesti keele õppesse on nii riik kui ka rahvusvahelised organisatsioonid aastate jooksul suunanud kümneid miljoneid eurosid, ometi pole see kõik märgatavaid tulemusi toonud. Nüüd võib loota läbimurret tänu uutele huvilistele ja veebikoolitusprogrammile, kus põhirõhk on hääldus- ja kõneharjutustel.