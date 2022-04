Vinnis hukkus politsei peatumismärguannet eiranud autojuht

Ida prefektuuri operatiivjuhi Kuldar Kurvitsa sõnul said traagilised sündmused alguse teisipäeval veidi enne kella 20.30, kui häirekeskusele teatati, et Väike-Maarja vallas Pandivere külas juhtis sõiduautot Audi joobetunnustega meesterahvas, kellel võib puududa ka juhtimisõigus.

«Selle, kas õnnetuses hukkunud 47-aastane mees juhtis sõidukit alkoholi tarvitanuna, selgitab välja ekspertiis. Hetkel saame öelda, et tal puudus juhtimisõigus tervisetõendi aegumise tõttu. Kindel on aga see, et politsei peatumismärguannet ei tohi eirata. Kihutamisega pannakse ohtu nii ennast kui ka kaasliiklejaid, seekord kaotas paraku elu põgenenud juht,» ütles politseikapten Kurvits.