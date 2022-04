Reformierakonna toetus püsib üle 30 protsendi

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,9 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,5 protsenti, ja Keskerakonda 16,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 16,6 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 5,9 protsendiga ning Isamaa 4,8 protsendiga.

Eesti 200 toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning võrreldes märtsi alguses saavutatud tipuga on parlamendiväline erakond kaotanud oma toetusest 3,1 protsendipunkti.

SDE toetus on viimase nelja nädalaga langenud kahe protsendipunkti võrra ning on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti AS erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,8 protsenti ja opositsioonierakondi 32,2 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder tõdes, et käesolev nädal suuremaid muutusi erakondade toetusreitingutes taaskord kaasa ei toonud.

«Marginaalselt püsis Reformierakonna toetuse kasvutrend, kuid selles on jätkuvalt näha aeglustumise märke. Nende viimase nelja nädala iganädalased tulemused on paari protsendipunkti piires kõikunud üles ja alla ning seega on kuu aja lõikes erakonna toetus pigem olnud stabiilne,» ütles Mölder.

Samuti ei ole Mölderi sõnul näha erilisi muutusi EKRE ja Keskerakonna toetuses ning mõlema reitingud on alates märtsi esimesest poolest püsinud sisuliselt paigal.

«Sama ei saa aga öelda Eesti 200 toetuse kohta, mis jätkab langustrendi. On näha, et Ukraina sõja varjus on erakond kaotamas märkimisväärset osa kohalike valimiste järel kogutud kandepinnast,» ütles Mölder.

Reitingutabeli alumises osas on Mölderi sõnul näha, et Isamaa toetuse langus on peatunud, samas kui sotsiaaldemokraatide toetus jätkab kahanemist.