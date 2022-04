Eesti Raudtee saadab Ukraina Raudteele abi

«Oleme olnud Ukraina Raudteega ühenduses sõja algusest saati ning meie soov on neid aidata. Sealsed raudteelased on alates veebruarikuu lõpust aidanud vedada üle 3,5 miljoni põgeniku, peamiselt Ukraina kesk- ja idaosast lääne poole, nende seas ka Eesti kodanikke. Samuti on sealne raudtee kriitilise tähtsusega humanitaarabi kohaletoimetamiseks, seda nii läänest tagasisuunduvate reisirongide kui eraldi humanitaarabirongidega,» ütles AS-i Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.