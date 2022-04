Ühissõidukirajal sõitmise eest trahvib politsei umbes 20 autojuhti päevas

«Põhikoht on Gonsiori tänav, kus kiputakse kasutama ühissõidukirada, sest seal on muutsuunaline tänav või sõidurada, kus teatud kellaaegadel ei saa sõita linna poole ja siis kiputakse ühissõidukirada selleks kasutama. Aga teine põhikoht on taksopargi ristmiku lähedal Endla tänav ja Tehnika tänava kant, kus on ka mitu parempööret,» rääkis Pealinnale Tallinna Linnatranspordi bussijuht Marek Ross.

Tavaolukorras on ühissõidukirajad siiski tühjad ja sinna sõidetakse vaid manöövriks – kas paremale või vasakule pööramiseks. Muudel juhtudel on tegu seaduserikkumisega.

«Me teeme järelevalvet kogu aeg, aga mitte iga päev,» ütles Põhja prefektuuri patrullitalituse juht Varmo Rein. «Viimasel ajal on rohkem juttu olnud Gonsiori tänavast ja Tammsaare teest, eriti selle lõigust Retke tee ja Sõpruse puiestee vahel. Kaugemas perspektiivis on see automatiseeritud järelvalve. Kui panna sinna ühissõidukiradadele kaamerad, siis tänapäeva infosüsteemid on võimelised kiiresti välja selekteerima ka need elektriajamiga autod, millel on õigus bussirajal sõita,» rääkis Rein.