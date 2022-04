Mart Helme lahkumist riigikogust nõuab üle 20 000 inimese

«Mart Helme on teada tuntud oma liigjulge suuvärgi poolest, mis annab soovida,» seisab petitsioonis «Mart Helme riigikogust välja!». «Üha rohkem ja rohkem leiab üks riigikogu liige, et täiesti normaalne ja tavapärane on teiste inimeste avalik ja labane solvamine. Me kõik mäletame, kuidas mõne aja eest Helme sõimas peaminister Kaja Kallast bipolaarseks.»

«Hiljutises väljaütlemises seoses Ukraina sõjapõgenikega on aga piir käes. Mida inimene endale lubab!!?? Mart Helme sõnad olid järgnevad: «Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla.» «Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad,» jätkas Helme. «Võib-olla sajad tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?»»

Rahvaalgatuses nõutakse Mart Helmelt parlamendisaadiku staatuse võtmist, kuid riigikogu liikme staatuse seaduse järgi pole sel ettepanekul perspektiivi.

Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega tema asumisega mõnda teise riigiametisse; teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega; tema tagasiastumisega käesoleva seadusega ettenähtud korras; kui riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma ning tema surma korral.