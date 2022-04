Miks on peapiiskop Urmas Viilma kapo aastaraamatus?

Viilma ütleb, et ta tõepoolest osales möödunud suvel Euroopa Moslemi Foorumi (EMF) konverentsil, ja avaldab samas üllatust, et on sellisel viisil kapo aastaraamatusse sattunud. «Tegu on elementaarse heanaaberliku läbikäimisega,» märgib peapiiskop. «Eesti moslemikoguduse imaam Ildar Muhhamedšin kutsus, mina läksin. Käime temaga läbi – küll mitte liiga tihti. Kord paari aasta tagant ehk täpselt samamoodi, nagu käime läbi näiteks meie juudikogukonna pearabiga.»

Viilma selgitab, et tatari juurtega moslemid on Eestis tegutsenud juba Põhjasõjast peale. Eesti vanim moslemikogudus peaks tema mäletamist mööda tähistama peagi 100. tegutsemisaastat. «Ehk siis moslemitel on Eestis üsnagi pikk ajalugu,» mainib peapiiskop.