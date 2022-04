Vanalinna päevad täidavad juuni esimese nädalavahetuse

Vanalinna päevad, mille juhtlause on «Vanalinnas näeme!», on sel aastal sattunud ajale, mil vanalinnas tähistatakse ridamisi ümmargusi tähtpäevi. «Täitub 700 aastat Tallinna raekoja esmamainimisest ja seetõttu on raekojal meie programmis oluline koht. Raeapteek 600 – ka sellega on meil eriprogramm ja -spektaakel,» rääkis Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Stenbocki majal on samuti ümmargune tähtpäev ning seetõttu on valitsushoones eraldi programm, muu hulgas kolme harfi kontsert Stenbocki maja hoovis. Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) tähistab tänavu 35. sünnipäeva. «Võib öelda, et VHK sai alguse vanalinna päevadest. Vanalinna päevadel on ju alati olnud tähtsal kohal vanalinna konverentsid, mille 1994. aasta teema oli «Vanalinn inimese elukeskkonnana». Seal otsustati, et vanalinn vajab ka haridusasutusi, ja seda saabki pidada VHK alguseks,» selgitas linnaosavanem.