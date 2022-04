EKRE pakub Elvis Brauerit uuesti volikogu komisjoni liikmeks

Brauer ei ole linnavolikogu liige, kuid volikogus esindatud erakondadel on õigus esitada komisjoni liikmeteks ka volikokku mitte kuuluvaid inimesi kui eksperte.

«Praeguses koroonasituatsioonis on kümned ja kümned eelkõige toitlustus- ja turismiettevõtted kannatanud arvestatavat kahju. Selleks, et toitlustuses võiks taastuda normaalne olukord, on vaja meie kõikide ühiseid pingutusi. Antud kodanik ei ole olnud parimaks eeskujuks meie ühiste pingutuste elluviimisel,» selgitas Riisalu volikogu kõnepuldist pärast hääletust.