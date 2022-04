Lindude vaatlemine annab aimu keskkonna muutumisest ja pajatab inimtegevuse mõjust. Põldude mürgitamise tõttu on kõvasti vähenenud põllulindude arvukus. «Seda ennustati juba 2000. aastal avaldatud uurimistöös, et kohe, kui Eesti astub Euroopa Liitu, kukuvad põllulindude populatsioonid kokku, ja nii paar aastat hiljem juhtuski,» rääkis Ellermaa. Ta sõnas, et tänavu on rändel nähtud väga vähe põldlõokesi. Iga viie aasta tagant on põllulinde lausa poole võrra vähem.