Liimets Riias välisministrite kohtumisel: ELis tuleb piirata Venemaa nafta ja gaasi importi

«Ukrainat tuleb kiirkorras toetada praegu kõige olulisema kaitsevarustusega, et aidata riigil sõda võita. Eesti jätkab Ukraina toetamist ka humanitaarabiga, et aidata leevendada sõjas inimkannatusi. Kokku on Eesti Ukrainale kaitseabi andnud üle 220 miljoni euro ning Eesti inimesed, riigiasutused, ettevõtjad ja MTÜd annetanud humanitaarabiks enam kui 15 miljonit eurot,» ütles Liimets.

Liimets rõhutas kohtumisel ka, et EL peab jätkama survet, et Venemaa lõpetaks sõja Ukraina riigi ja rahva vastu.

«Eesti on teinud ettepaneku kehtestada piirangud Venemaa nafta ja gaasi impordile, et mõjutada sõja finantseerimist. Selle poole liikudes tuleks külmutada osa energia eest makstavast rahast tinghoiukontole, mida saaks tulevikus kasutada Ukraina sõjakahjude ülesehitamiseks,» ütles ta.

Rääkides julgeolekuolukorrast Euroopas keskendusid välisministrid koostööle NATOs. «NATO-l on võtmeroll reeglitepõhise korra kaitsmisel meie regioonis ja on selge, et vastavalt uuele reaalsusele tuleb langetada strateegilisi otsuseid. Oluline on liikuda jõudsalt edasi NATO idatiiva kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamisega ning edendada ELi ja NATO strateegilist partnerlust,» märkis Liimets, kes muuhulgas tänas kohtumisel ka Saksamaa kolleegi Annalena Baerbocki riigi panuse eest Läänemere piirkonna julgeoleku tugevdamisse.