Tallinnas algas maailma suurim küberkaitseõppus

«Küberrünnakud ei jää alati ühe riigi piiridesse. Seetõttu on tähtis, et Eesti ja liitlased harjutavad küberohtudele vastu seismist ühiselt koos,» märkis Kallas ühismeediapostituses, lisades, et kõik osad ühiskonnast peaksid olema maksimaalselt tugevalt kaitstud, tuues välja näiteks haiglad, koolid ja kaitsetsruktuurid. «Nii oleme tugevad nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt,» lisas ta.