Tallinna volikogu vaeb linnaametite juhtide töölepingute tähtajaliseks muutmist

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe, linnastrateeg Pärtel-Peeter Pere sõnul on selle eesmärk kindlustada, et linna juhtimises osalevad motiveeritud ja kompetentsed inimesed. Ettepaneku kohaselt toimuks iga viie aasta järel avalik konkurss linna ametite juhtivatele kohtadele.

«Paljude Tallinna probleemide taga on pikalt ühe koha peal olnud juhid. Näiteks Andres Pajula on Tallinna haridusameti eesotsas olnud juba 19 aastat, Andres Harjo on juhtinud transpordiametit 16 aastat ning Ain Valdmann keskkonna- ja kommunaalametit 25 aastat. Viimane on vahepeal korruptsiooniski süüdi mõistetud, aga jätkuvalt ametis,» ütles Pere.