Patarei Merekindlus taotleb Eesti esimese muinsuskaitsealuse hoonena LEED sertifikaati

US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk ütles, et ettevõte taotleb LEED sertifikaati kõikidele uutele arendustele, sealhulgas Golden Gate büroohoonele aadressil Ahtri 6. «Merekindluse puhul on aga tegemist tõelise väljakutsega, millest saavad väärtusliku kogemuse kõik osapooled. Ajaloolises hoones ei saa kõiki asju teha nii nagu uue hoone puhul, sest kasutada tuleb olemasolevaid hooneosi. LEED punktide teenimisel on siin olulisim meede keskkonnamõju ennetamine, seejärel tarbimise vähendamine ja jätkusuutliku energia juurdetootmine,» lausus Kokk.