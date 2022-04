Mugavam abielluda ja lahutada: riik tahab sisse viia digiallkirjaga avaldused

«Meil ei ole küll andmeid, et keegi oleks jätnud abiellumata, kuna avalduse esitamine on liiga keerukas, kuid võib öelda, et nõue avalduse perekonnaseisuasutuses kohapeal esitamiseks on ammu ajale jalgu jäänud. Seepärast teemegi abiellumiseks vajaliku avalduse esitamise lihtsamaks ja mugavamaks ning peagi saab avaldusi esitada ka e-teenusena. Sama käib abielu lahutamise kohta,» ütles siseminister Kristian Jaani (KE).