Punane Rist: Ukraina palub Eestilt toiduabi

Ukraina elanikke saab e-toidupoe kaudu toetada just sellega, mida abipalves kõige enam küsiti: valikus on konservid, pähklid, mähkmed jms. Kogutu viib Ukrainasse Eesti Punane Rist.

Lisaks toiduabile palus Ukraina Punane Rist 500 000 eurot, mis jagatakse Ukraina ida- ja lõunaosa elanikele toidukupongidena. «Selles summas ülekanne läks teele esmaspäeval – nüüdseks on annetusrahast Ukrainasse jõudnud 3 miljonit eurot ja järgmiste abipalvete ootel on 1,8 miljonit. Ukraina Punase Risti peasekretär saatis tänusõnad Eestile kestva abi eest – see tänu kuulub kõikidele siinsetele annetajatele. Soovime toeks olla nii kaua, kuni abi on vaja, ja seega on annetused jätkuvalt oodatud,» ütles Perv.