Helme näeb agressioonisümbolite keelamises politseile suvaõiguse andmist

Helme sõnul vastu võetud seadus Z-tähte ega Georgi linti ei keela, ammugi mitte ka 9. mai tähistamist. «Selle seaduse abil pole võimalik kinni panna Vene kanaleid või karistada Putini jutupunktide ketramist. Seda kõike lihtsalt pole siin seaduses. Polegi muide vaja, need paragrahvid on meil ammu olemas ja nende alusel on ka inimesi karistatud ning kanaleid suletud,» kirjeldas ta.

«Teiseks tuleb üle rõhutada, et see seadus annab politseinikele avarad võimalused oma sisetunde ja arvamise põhjal inimestele trahvi teha, kui ametnikule tundub, et kellegi sall on kahtlases värvikombinatsioonis või tema sõnad teevad kellelegi haiget,» märkis Helme. «Teisisõnu, selle asemel, et päriselt võidelda vene propagandaga, võtsime vastu eelnõu, mis laiendab politsei suvaõigust inimesi meelsuse eest trahvida. Kuidas see Ukrainat aitab? Kuidas see Eestit aitab?» arutles ta.